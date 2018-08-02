Тренер раскритиковал переход российских биатлонисток в сборную Украины

Старший тренер резервной сборной России Николай Большаков прокомментировал решение Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко выступать за Украину. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Они были у нас в списке, ушли неофициально и никакого разрешения на переход не получали. Молча, тихо собрались и поехали. Не могу назвать это потерей, в юниорах у нас много достойных спортсменов, просто считаю, что они поступили непорядочно. У меня даже не укладывается в голове, как можно было просто так взять и уехать», — заявил Большаков.

Специалист признался, что случившееся стало для него неожиданностью. Большаков отметил, что для каждой из покинувших команду биатлонисток нашлось бы место в составе.

Ранее 2 августа стало известно, что Бех, Рассказова и Москаленко приняли решение выступать на международных соревнованиях под флагом Украины. Как заявили в Федерации биатлона страны, родители спортсменок — украинцы.

В минувшем сезоне 20-летняя Рассказова представляла Россию на этапах юниорского Кубка IBU, а в 2016 и 2017 годах принимала участие в чемпионатах мира среди юниоров. 19-летняя Бех и 18-летняя Москаленко на уровне сборных не соревновались.

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