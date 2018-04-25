Сборную Украины по биатлону возглавит россиянин

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, что сборную страны собирается возглавить российский специалист. Об этом сообщает Sportarena.

По словам спортсменки, имя нового тренера объявят 30 апреля. Пидгрушная подчеркнула, что им станет россиянин, у которого также будет два помощника.

«Не сказать, что я рада тому, что мы не поехали в Россию. С одной стороны, это значит не ехать на территорию агрессора, но этим мы помогли России. Мы потеряли квоту, а они получили», — сказала она, комментируя бойкот Украиной соревнований на территории России.

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18 апреля Ассоциация спортивной борьбы Украины объявила, что запрет на поездки спортсменов в Россию снят, однако спортсмены должны выступать в РФ за свой счет.

Украина отказалась участвовать в российских соревнованиях в начале марта, сославшись на сложную политическую ситуацию. Вследствие этого украинские биатлонисты пропустили этап Кубка мира в Тюмени и потеряли квоту в пять представителей на следующий сезон. Вместо этого в сезоне-2018/19 выступят только четыре украинских спортсмена.

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