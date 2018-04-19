Украинским спортсменам запретили выступать в России за госсчет

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал информацию о снятии запрета на участие спортсменов в соревнованиях, проводимых на территории России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Учитывая Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу. Поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории России. Подчеркиваю — сути это решение не меняет», — заявил министр.

Жданов отметил, что министерство не изменило позиции и выступает категорически против поездок сборных в Россию. «Всю моральную ответственность за самовольное участие в этих соревнованиях, вопросы безопасности и другие последствия несут соответствующие федерации и персонально атлеты и тренеры, которые рискуют поехать в Россию. Они об этом предупреждены», — добавил он.

18 апреля Ассоциация спортивной борьбы Украины объявила, что запрет на поездки спортсменов в Россию снят. Украина отказалась участвовать в российских соревнованиях в начале марта, сославшись на сложную политическую ситуацию.

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