Украина отказалась от всех соревнований в России

Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак заявил, что страна временно отказывается от участия в любых спортивных соревнованиях на территории России. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

«Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России», — заявил Брынзак.

Для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась», а «атмосфера перестала накаляться», пояснил он. «Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали», — добавил Брынзак.

Ранее 13 марта глава министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что сборная Украины по биатлону не примет участия в девятом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени. Он заметил, «что государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, но все правила имеют исключения». Он же назвал Россию «страной-агрессором».

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