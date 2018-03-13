Украинские биатлонисты бойкотировали этап Кубка мира в Тюмени

Украинские биатлонисты не примут участия в девятом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени. Об этом на своей странице в Facebook написал глава министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Чиновник сообщил о встрече с главой Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимиром Брынзаком, в результате чего было принято решение бойкотировать соревнование в России.

«Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных неправительственных организаций. Но все правила имеют исключения», — подчеркнул Жданов.

Ранее 13 марта министр призвал украинских биатлонистов не ехать в Россию. Тем не менее в своем заявлении Жданов отмечал, что речь идет о его собственном взгляде как гражданина на участие в спортивных соревнованиях на территории «страны-агрессора».

В феврале возглавляющий ФБУ Брынзак отмечал, что, по его мнению, бойкот турнира нецелесообразен со спортивной точки зрения. Однако окончательное решение он оставил за чиновниками.

Первыми о бойкоте объявили американские биатлонисты, протестуя против решения Международной федерации биатлона (IBU) сохранить за Россией право на проведение Кубка мира и Кубка IBU. Позже их поддержали спортсмены из Чехии.

Девятый этап кубка мира по биатлону пройдет с 22 по 25 марта в Тюмени.

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