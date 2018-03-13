Украинский министр призвал к бойкоту соревнований в «стране-агрессоре»

Министр по делам молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал украинских биатлонистов присоединиться к бойкоту девятого этапа Кубка мира в Тюмени. Соответствующее заявление появилось на странице чиновника в Facebook.

«Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Уверен, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это моя позиция как министра и гражданина — я за бойкот», — заявил Жданов.

Он также назвал Россию «страной-агрессором» и злостным нарушителем всемирного антидопингового кодекса. Жданов отметил, что высказывает личную позицию, однако выразил надежду, что Федерация биатлона Украины (ФБУ) прислушается к его словам.

В конце февраля свою позицию по поводу бойкота представил глава ФБУ Владимир Брынзак. Функционер признался, что не считает правильным бойкотировать турнир со спортивной точки зрения, однако окончательное решение он доверил чиновникам.

24 февраля биатлонисты сборной США заявили о бойкоте соревнований в России. Позже их поддержали представители чешского биатлона.

Девятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

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