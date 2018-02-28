Решение о бойкоте Украиной Кубка мира по биатлону в России доверили чиновникам

Глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак сообщил, что украинские спортсмены могут проигнорировать этап Кубка мира в Тюмени, если от министерства спорта поступит соответствующее распоряжение. Заявление функционера опубликовано на официальном сайте ФБУ.

«Если на политическом уровне посчитают, что мы не должны принимать участие в этих соревнованиях — пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнять», — заявил Брынзак.

Он также отметил, что не считает правильным бойкотировать турнир со спортивной точки зрения. «Как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать — зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту», — подчеркнул глава ФБУ.

24 февраля биатлонисты сборной США заявили о решении бойкотировать соревнования в России. Позже их поддержали и чешские биатлонисты. В Международном олимпийском комитете прокомментировали бойкот, отметив, что подобные действия мало к чему приводят.

Брынзак уже высказывался относительно возможного пропуска этапа Кубка мира по биатлону в России. В декабре 2017 года глава ФБУ заявил, что решение о поездке на турнир должны принимать спортсмены.

15 февраля американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что проведение этапа Кубка мира в Тюмени является оскорблением для атлетов, не уличенных в употреблении допинга. Американца поддержал швед Себастьян Самуэльссон, призвавший к бойкоту соревнований, проводимых в России. За день до этого Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что два этапа соревнований на Кубок IBU в Увате и Ханты-Мансийске и этап Кубка мира в Тюмени перенесены не будут.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!