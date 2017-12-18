Глава украинского биатлона прокомментировал идею бойкота этапа КМ в России

Решение о том, бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени или нет, примут спортсмены. Об этом заявил президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью телеканалу NewsOne.

«Это сложное решение. Мы решили его отложить до конца Олимпиады, время еще есть. Наверное, поступил бы так — дал возможность спортсменам решить самим. Не хотелось бы, чтобы это было политическое решение», — сказал Брынзак.

Функционер объяснил понимание слова «патриот». «Не считаю, что патриот — этот тот, кто сидит дома в вышиванке, кричит "Слава Украине!" и пьет водку. Патриот — это тот, кто выигрывает чемпионаты мира и чемпионаты Европы, представляя свою страну. Как это было в Сочи в 2014 году — мы тогда решили остаться и выиграть для того, чтобы показать, что есть такая нация, как Украина», — добавил Брынзак.

14 декабря украинские биатлонисты выступили против бойкота соревнований в Тюмени. Днем ранее их канадские коллеги приняли противоположное решение и решили не ехать на российский этап.

Заключительный этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года. На нем подведут итоги биатлонного сезона, назовут победителей общего зачета и вручат главные трофеи.

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