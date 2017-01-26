Глава Федерации биатлона Украины назвал обвинения россиян в допинге голословными

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак призвал отказаться от голословных обвинений в адрес российских спортсменов в применении запрещенных препаратов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Я хочу факты. Будут факты, пусть разберутся и принимают меры. Не хочу обсуждать то, чего я не видел, чего не знаю. Интернет — такая штука, что главное попиариться, а потом разбираться будут, доказывать, что вы не виноваты. Как факты будут — тогда пусть Международный союз биатлонистов (IBU) разбирается. А голословно кого-то обвинять... Не хочу», — заявил Брынзак.

Он также отметил, что в последнее время в спорте все смешалось в кучу: политика, бизнес и медицина.

22 декабря IBU решил начать расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста — участника ОИ-2014, чьи имена не называются, отстранены от соревнований. 15 января дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов были закрыты за неимением доказательств.