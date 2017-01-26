Спорт
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Глава Федерации биатлона Украины назвал обвинения россиян в допинге голословными

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Брынзак
Владимир Брынзак

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак призвал отказаться от голословных обвинений в адрес российских спортсменов в применении запрещенных препаратов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я хочу факты. Будут факты, пусть разберутся и принимают меры. Не хочу обсуждать то, чего я не видел, чего не знаю. Интернет — такая штука, что главное попиариться, а потом разбираться будут, доказывать, что вы не виноваты. Как факты будут — тогда пусть Международный союз биатлонистов (IBU) разбирается. А голословно кого-то обвинять... Не хочу», — заявил Брынзак.

Он также отметил, что в последнее время в спорте все смешалось в кучу: политика, бизнес и медицина.

22 декабря IBU решил начать расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 российских спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Еще два российских биатлониста — участника ОИ-2014, чьи имена не называются, отстранены от соревнований. 15 января дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов были закрыты за неимением доказательств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Исполком IBU отказался дисквалифицировать сборную России по биатлону
Олимпийский чемпион предложил штрафовать попавшихся на допинге на миллиард евро
170 биатлонистов потребовали от IBU решительных действий в борьбе с допингом
Последние новости
В Кремле дали Трампу совет насчет зон безопасности в Сирии
Желавший встретить Новый год дома китаец месяц ехал на велосипеде не туда
Создатели «Ведьмака» и Fallout выпустят игру по фильму «Апокалипсис сегодня»
Миронов назвал бредом сообщения о ликвидации «Справедливой России»
В Крыму началась спецоперация против экстремистов из «Хизб ут-Тахрир»‍
Актер Шайя ЛаБаф арестован за нападение на прохожего
Киев потребовал права голоса на будущих переговорах Путина и Трампа
Другие материалы рубрики
00:58 25 января 2017

«В результате мирных беспорядков...»

Что рассказала министр спорта Кореи накануне своего ареста
23:35 18 января 2017

Российская команда Gazprom-RusVelo примет участие в велогонке «Джиро д'Италия»

10:12 Сегодня

Титул победительницы Australian Open разыграют сестры Уильямс

09:49 Сегодня

Хоккеист СКА разбил лицо юной болельщице «Спартака»

14:30 24 января 2017
Берни Экклстоун

Цирк уехал

Почему Берни Экклстоун ушел из «Формулы-1»
19:17 18 января 2017

В сети обрушились с критикой на выложившего фото из мечети соперника Кличко

07:46 Сегодня

Футболист «Ювентуса» забил мяч в девятку со штрафного в матче с «Миланом»

06:31 Сегодня

Игрок «Баварии» сумел снять футболку с мячом на спине

13:43 25 января 2017

«Красотой девушки разбивают стереотипы о женском хоккее»

Татьяна Локтина — о женском хоккее, драках и соперничестве с мужчинами
22:19 18 января 2017

Бывший футболист «Спартака» сравнил российский и американский расизм

00:35 Сегодня

Российский боец Шлеменко узнал имя нового соперника

22:42 25 января 2017

Россия отказалась от этапа Мировой серии по синхронному плаванию

Россия
Мутят в школе
Сексология, гигиена и танцы: чем собираются разнообразить школьную программу
Сергей Халюта в заповеднике «Херсонес Таврический»Монастырь раздора
Крымские церковнослужители требуют передать им 24 здания музея «Херсонес»
В Крыму началась спецоперация против экстремистов из «Хизб ут-Тахрир»‍
Живодеры из Челябинской области отрубили собаке лапы
«Горло себе перережу»
Реституция по-ставропольски: как РПЦ выживает из дома семью ветерана
Несколько человек обратились к медикам после ночной драки на Страстном
Делавшая селфи китайская туристка погибла под машиной в Мурманске
Все материалы
Мир
Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент всея османов
Эрдоган на пути к абсолютной власти в Турции
Сладкая сила
Завоюют ли российские продукты китайский рынок
Мигранты во ФранцииЧерным по белому
Коренные жители Франции все чаще оказываются объектами расовой ненависти
В Нью-Дели скончался посол России в Индии
Жертвами заморозков в Афганистане стали 27 детей
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
«Для Трампа Украина станет инструментом торговли с Москвой»
Ричард Вайц о Китае, России и внешней политике нового американского президента
Все материалы
Бывший СССР
Ничто не мова
На Украине решили окончательно избавиться от русского языка
На Украине декоммунизировали два порта после резонанса в российских СМИ
Киев потребовал права голоса на будущих переговорах Путина и Трампа
В Харькове выпустят дневники Геббельса на украинском языке
Порошенко встал на колено на могиле Маннергейма
На Украине достроили 150-метровую телевышку для вещания на Крым
Вандалы осквернили польское военное кладбище под Киевом
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоДефолт воскресе
Решат ли судьбу украинского долга перед Россией к Пасхе
Потянулись за долларом
Что случится с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Украине предсказали второй дефолт по российскому кредиту
В ЦБ объяснили проведение операций на валютном рынке
Минфин и ЦБ начнут операции на валютном рынке в феврале
Катар инвестирует в Россию два миллиарда долларов
U.S. President Donald Trump looks up while signing an executive order to advance construction of the Keystone XL pipeline at the White House in Washington January 24, 2017. Антиглобалист номер один
Как Трамп разрушает старую экономическую систему мира
Все материалы
Бизнес
Всех посчитают
Чем обернется для бизнеса и покупателей антиконтрафактная маркировка товаров
Ни рыбы, ни мяса
Какие товары и когда продавались в нашей стране по карточкам
Шоколад с проблемами
Почему Порошенко решил продать фабрику Roshen в Липецке
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Tele2 выйдет за рамки дискаунтера
«Рыбаков фонд» объявил о масштабной грантовой программе
Роскачество оценило российских кур
Все материалы
Силовые структуры
DF-31Забор стратегического назначения
Кому грозят китайские ракеты
Дальнобойные винтовки и робот-снайпер
Репортаж «Ленты.ру» с производства известного оружейника Владислава Лобаева
Некромент
Как бывший милиционер превратился в ритуального убийцу
В Кремле дали Трампу совет насчет зон безопасности в Сирии
Появилось видео с найденным в Подмосковье «гангстерским» арсеналом
Выпившую два литра пива жительницу Кузбасса отдали под суд за отравление сына
Эксперт предрек вытеснение из Сирии российской авиации из-за идеи Трампа
Все материалы
Наука и техника
Корабль CST-100 на околоземной орбите (в представлении художника)Три американских батута
Как США побеждают Россию в космической отрасли
Новые боги
Создана полусинтетическая форма жизни
Кишки навыпуск
Самая жуткая и кровавая игра современности — обзор Resident Evil 7: Biohazard
Ровер сфотографировал луну с поверхности Марса
В США представили новый космический скафандр
D-Wave Systems продали свой квантовый компьютер четвертого поколения
Названы причины загадочного взрыва звезды
Все материалы
Спорт
«В результате мирных беспорядков...»
Что рассказала министр спорта Кореи накануне своего ареста
Глава Федерации биатлона Украины назвал обвинения россиян в допинге голословными
Титул победительницы Australian Open разыграют сестры Уильямс
Хоккеист СКА разбил лицо юной болельщице «Спартака»
Футболист «Ювентуса» забил мяч в девятку со штрафного в матче с «Миланом»
Игрок «Баварии» сумел снять футболку с мячом на спине
Российский боец Шлеменко узнал имя нового соперника
Все материалы
Культура
«В России мы встретили много отличных людей»
Как итальянская группа с советским названием покоряет мир
Капризы нос к носу
Гравюры Гойи и Дали в ГМИИ имени Пушкина
«Мне было 11 лет, когда я впервые увидела теракт»
Чеченские войны и террористические атаки глазами подростков
Актер Шайя ЛаБаф арестован за нападение на прохожего
Дата выхода нового сезона «Игры престолов» утекла в сеть
Союз музеев назвал передачу «Херсонеса Таврического» РПЦ угрозой для заповедника
Всем черным по серьгам
Главные выводы из списка номинантов на «Оскар-2017»
Все материалы
Интернет и СМИ
Чернокожий Друзь и «Папины дочки» по-немецки
Как российские телепроекты взлетают и с треском проваливаются за рубежом
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
Мошенники рассказали о способе заработать на Uber
В сети заступились за пойманного на воровстве риса китайского крысеныша
Юный британец предпочел смотреть на лодочки вместо интервью о спасении матери
IT-миллионеры обзавелись бункерами и оружием на случай апокалипсиса
Австралийскую фирму обвинили в расизме за рекламу с азиатом по имени Пинг-Понг
Все материалы
Ценности
Люто и бешено
Мотоциклы ценой в Rolls-Royce и личный байк Юэна Макгрегора на аукционе Bonhams
Moncler сделал куртку в честь огненного петуха
Гоша Рубчинский скрестил бутсы с кедами
Vetements променял топ-моделей на бездомного и охранника
H&M призвал избавляться от ненужной одежды
Идеальные монстры
Как простой московский парень выбирал Audi на каждый день
Сестра Ким Кардашьян стала лицом Puma
Все материалы
Путешествия
Он сверху
Лучшие фото мира по версии SkyPixel, снятые с дронов
МадридЧертова дюжина
Россия открыла 13-й по счету национальный туристический офис
Греческие острова попросили власти ЕС о безвизовом въезде для россиян
Российский хостел назвали лучшим в мире
В Лионе назвали лучшего повара мира
Путешественников пригласили в Чечню на отложенный «Шашлык-Машлык»
Райский уголок
Лучшие пляжи мира по версии National Geographic
Все материалы
Из жизни
Трейси Джоллиф«Теперь хочу отдать печень»
Зачем британка пожертвовала посторонним почку, 16 яйцеклеток и 45 литров крови
Феминизм в розовом
#PussyPower: почему протесты в США символизирует вагина
Мел ГибсонПапа смог
Семь богатых и знаменитых многодетных отцов
«Чтобы хорошо жить, деньги и в Азии нужны»
История йогини-вегетарианки из Санкт-Петербурга, перебравшейся на Бали
СМИ сообщили о расставании Скарлетт Йоханссон с мужем
Желавший встретить Новый год дома китаец месяц ехал на велосипеде не туда
Британцу запретили водить автомобиль из-за высокого роста
Все материалы
Самые крутые машины для нетривиальных задач
Механизмы для того, что казалось невозможным
Власти опровергли госгарантии для новой «Нивы»
Машины-убийцы
5 кинолент, в которых машины убивали все живое
Nissan GT-R нарисовал на дне озера крупнейший в мире силуэт страны
6 военных машин, которые хочется купить
Армейская техника, на которой теперь можно ездить за грибами
С наследника «Фиата» сняли обвинения в имитации собственного похищения
Самые популярные машины в странах Европы
Какие автомобили покупали европейцы в 2016 году
Все материалы
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Москве предрекли торговый провал
Все материалы