Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца

Украинцам разрешили участвовать в спортивных соревнованиях, которые проводятся на территории России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.

«Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта Украины от 11.04.2018 года утратил силу приказ 14.03.2018 года, который запрещал участие украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации», — сообщается в пресс-релизе организации.

17 апреля стало известно, что, несмотря на действующий запрет, исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение подать заявку на участие в чемпионате Европы по борьбе, который пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске. Президент ассоциации Эльбрус Тедеев назвал отказ страны «соревнованием по принятию идиотских решений».

13 марта Украина объявила о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории «страны-агрессора» России. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак объявил, что для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!