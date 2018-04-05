Украинский спортсмен предупредил о последствиях бойкота соревнований в России

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал о последствиях бойкота соревнований в России. Его слова приводит XSport.

«Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся. Но политическая ситуация… Иногда мы не в силах изменить ее, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время», — заявил спортсмен.

По словам Беленюка, после того, как Украина не поедет на чемпионат Европы, она может не отобраться на первенство мира и вместе с тем потерять олимпийскую лицензию.

«У нас немного другая система — не рейтинговая, как у фехтования или биатлона. Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Это очень плохо — теряется целый год. Из-за этого мы можем не отобраться на Олимпийские игры. Ситуация очень сложная», — пояснил он.

Чемпионат Европы пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске. Украинская сборная пропустит турнир, так как власти страны 13 марта объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России.

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