Олимпийская чемпионка с Украины пожалела о запрете соревноваться в России

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала решение властей страны запретить спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России. Ее слова приводит Xsport.

«Мы столько лет ездили на "Московскую саблю" — традиционный турнир, на котором я столько раз побеждала, и в этом году у меня была возможность выиграть Гран-при. Но теперь у меня такой возможности нет. Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые годы. Но было принято решение, к которому мы должны прислушиваться», — заявила Харлан.

В нынешнем сезоне 27-летняя спортсменка выиграла два этапа Гран-при — в Канкуне и Сеуле.

Харлан — олимпийская чемпионка Игр-2008 в командной сабле, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.

13 марта власти Украины объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. По словам первого вице-президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Брынзака, бойкот будет снят, когда улучшится общая политическая ситуация.

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