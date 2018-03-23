Украинская биатлонистка смирилась с бойкотом российского этапа Кубка мира

Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала решение национальной сборной бойкотировать российский этап Кубка мира, который проходит в Тюмени. Слова спортсменки передает «Спорт-Экспресс».

«Какую проблему мы решили? На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего», — заявила Семеренко.

Украинка подчеркнула, что понимает руководство страны. «И мне абсолютно понятно решение министра и федерации. Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь моей страны Украины!» — добавила 32-летняя биатлонистка.

В результате бойкота мужская команда опустилась на 11-е место в Кубке мира после спринта в Тюмени, потеряв квоту в пять представителей на следующий сезон.

13 марта украинские власти объявили о временном отказе от участия в спортивных соревнованиях на территории России. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак отметил, что бойкот может быть снят при улучшении общей политической ситуации. Ранее решение бойкотировать старты в России Брынзак называл нецелесообразным, однако после встречи с министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым поменял свое мнение.

На Играх в Пхенчхане Семеренко выступала в составе сборной Украины. Биатлонистка осталась без медалей.

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