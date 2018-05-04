Украинский биатлон избрал российского тренера

Старшим тренером женской сборной Украины по биатлону был выбран российский специалист Андрей Прокунин. Об этом сообщается на Biathlon.com.ua.
Заседание специальной комиссии, посвященное рассмотрению кандидатур на данную должность, состоялось в Киеве 1 мая. В состав комиссии вошел, в частности, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.
Предыдущие два сезона Прокунин работал старшим тренером в мужской и женской сборных Южной Кореи. Россиянин готовил команду к Олимпийским играм в Пхенчхане.
13 марта Брынзак, занимающий параллельно пост вице-президента Национального олимпийского комитета Украины, заявил о том, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в России. Функционер пояснил, что для снятия запрета необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась». Тем не менее уже 11 апреля закон о бойкоте соревнований на территории России утратил свою силу.