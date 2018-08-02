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Бегству российских биатлонисток на Украину нашли объяснение

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Александр Тихонов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обвинил руководство Союза биатлонистов России (СБР) в смене спортивного гражданства Екатериной Бех, Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко, принявших решение выступать за Украину. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«У нас уже потерь состоялось очень много. Просто бегут от сегодняшнего президента господина [Владимира] Драчева и его команды. Безусловно, спортсменки представляют для нас интерес. Мы в свое время потеряли [Дарью] Домрачеву. А сейчас разъезжаются от бездействия Драчева. Спортсменки, подающие надежды, безусловно», — заявил Тихонов.

Ранее 2 августа тренер Николай Большаков раскритиковал решение Бех, Рассказовой и Москаленко представлять Украину на международных соревнованиях. По его мнению, спортсменки поступили непорядочно, не уведомив российскую сторону об уходе в другую команду.

Бех, Рассказова и Москваленко ушли в сборную Украины вместе со своим тренером Ильей Лопуховым. 20-летняя Рассказова представляла Россию на этапах юниорского кубка IBU и чемпионатах мира среди юниоров, 19-летняя Бех и 18-летняя Москаленко за национальную команду не выступали.

18 мая СБР возглавил Владимир Драчев. Он сменил на этой должности Александра Кравцова, при котором отечественные биатлонисты установили антирекорд, впервые не сумев завоевать медалей на Олимпиаде.

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