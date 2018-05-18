Российский биатлон обрел нового президента

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев победил на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает РИА Новости.

Выборы проходили в три этапа. В голосовании Драчев опередил первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Виктора Майгурова и члена правления СБР Дмитрия Алексашина.

В первом туре Драчев набрал 31 голос, Майгуров — 23, Алексашин — 4. В результате второго тура голосования победитель также не был определен. В третьем туре за Драчева проголосовали 40 человек, за Майгурова — 22.

В голосовании участвовали делегаты от каждого региона. Впервые в истории выборы были тайными.

На протяжении последних четырех лет СБР возглавлял руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Александр Кравцов, однако он не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

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