Российский биатлон обрел нового президента

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев победил на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает РИА Новости.
Выборы проходили в три этапа. В голосовании Драчев опередил первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Виктора Майгурова и члена правления СБР Дмитрия Алексашина.
В первом туре Драчев набрал 31 голос, Майгуров — 23, Алексашин — 4. В результате второго тура голосования победитель также не был определен. В третьем туре за Драчева проголосовали 40 человек, за Майгурова — 22.
В голосовании участвовали делегаты от каждого региона. Впервые в истории выборы были тайными.
На протяжении последних четырех лет СБР возглавлял руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Александр Кравцов, однако он не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.