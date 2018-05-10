Россию обвинили в покупке права на проведение чемпионата мира по биатлону

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг выразил мнение о коррупции, благодаря которой Тюмень смогла получить право на проведение чемпионата мира в 2021 году. Его слова приводит NRK.

«В процесс голосования вмешивалась коррупция. Мы считаем, что некоторым делегатам были обещаны деньги или помощь в проведении тренировочных сборов за их голоса, но этого никто не подтвердил. Я думаю, закрытое голосование дает меньше шансов для коррупционных махинаций», — заявил Бессеберг.

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В начале апреля в штаб-квартире IBU прошли обыски. В WADA заявили, что Бессеберг участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны «полный дипломат долларов». Норвежское издание VG также сообщило, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов.

В связи со скандалом Тюмень лишилась права на проведение чемпионата мира-2021.

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