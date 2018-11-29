Сменившая Россию на Белоруссию биатлонистка победила бывших соотечественниц

Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина стала второй в спринте на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в шведской Идре. Результаты соревнований появились на сайте IBU.

Кручинкина преодолела дистанцию 7,5 километра за 23 минуты 52 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Победительницей этапа Кубка IBU стала шведка Ингела Андерсон (без промахов, 23 минуты 44 секунды). Лучший результат среди российских спортсменок показала Анастасия Морозова. Она заняла третье место (один промах, +32,9 секунды).

Материалы по теме «У нас нет крепостного права» Почему спортсмены бегут из России на Украину

Еще одна россиянка, Светлана Морозова, стала четвертой, Лейсан Бикташева заняла седьмое место, Наталья Гербулова — 12-е, Екатерина Мошкова — 17-е, Виктория Сливко — 22-е.

23-летняя Кручинкина получила белорусское гражданство в минувшее межсезонье. В составе сборной России биатлонистка становилась серебряным призером чемпионата страны 2018 года и победительницей этапов Кубка России в эстафете.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!