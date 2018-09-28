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Сменившая Россию на Украину биатлонистка объяснила свое решение

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Ольга Абрамова

Биатлонистка Ольга Абрамова поделилась воспоминаниями о смене спортивного гражданства в 2012 году, когда она перешла из российской сборной в украинскую. Ее слова приводит biathlon.com.ua.

«Стоит отметить, что я переходила в другую команду исключительно ради возможности работать с тренером Надеждой Беловой. Я могла бы остаться в России, пробиться в команду и получать большие деньги, но я хотела продолжить сотрудничество с Беловой. Она тот человек, который помогает мне прогрессировать, а все остальное — это лишь нюансы», — заявила Абрамова.

Спортсменка рассказала о том, как окружение восприняло ее переезд: «Все мои близкие, кроме мужа, поддерживали мое решение, так что оно далось мне довольно легко. Он считал, что уходить из такой сильной команды, как сборная Россия — не совсем правильно. Тем не менее, я сделала свой выбор и сейчас ни о чем не жалею».

Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В ноябре 2016-го биатлонистка была дисквалифицирована на один год за употребление мельдония.

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