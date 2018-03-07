Украинская биатлонистка выступила против бойкота соревнований в России

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова прокомментировала отказ некоторых спортсменов приехать на этап Кубка мира в Тюмень. Ее слова приводит «Тюменская арена».

«Что касается бойкота финала Кубка мира в Тюмени, считаю, что спорт должен быть вне политики. Для любого биатлониста старты на Кубке мира — важные соревнования. Со всеми спортсменами у нас нормальный диалог. Но все равно больше общаемся своей диаспорой: украинцы, русские, белорусы», — заявила Абрамова.

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Биатлонистка также отметила, что хочет принять участие в соревнованиях «Жемчужина Сибири». «На Кубке мира нынче толком проявить себя я не смогла. Этот сезон вообще для меня не очень удачный. Думаю, что перебрала по нагрузкам, после чего не отошла», — добавила она.

С 22 по 25 марта в Тюмени пройдет девятый этап Кубка мира по биатлону. Олимпийский чемпион Игр в Пхенчхане, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон призвал к бойкоту соревнований. К нему присоединились американские и чешские спортсмены.

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