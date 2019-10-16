Российская биатлонистка решила сменить спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова будет представлять Словению на международных стартах. О решении 27-летней спортсменки сообщил ТАСС.

В Ассоциации лыжного спорта Словении подчеркнули, что инициатива выступления за сборную исходила от самой Подчуфаровой. Представитель организации отметил, что в национальной команде Словении россиянке приготовили одну из ведущих ролей. Приглашение Подчуфаровой продиктовано необходимостью укрепить сборную перед чемпионатом мира по биатлону, который пройдет в Словении в 2021 году.

В апреле 2018-го Подчуфарова заявляла о завершении спортивной карьеры. Она представляла Россию на трех чемпионатах мира и приняла участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Наивысшим достижением спортсменки является бронза в смешанной эстафете на чемпионате мира в 2017 году.

Подчуфарова — не первая российская биатлонистка, сменившая спортивное гражданство. За белорусскую команду, в частности, выступает Ирина Кручинкина, которая в составе российской сборной становилась серебряным призером чемпионата страны 2018 года и победительницей этапов Кубка России в эстафете. Анастасия Кузьмина также успешно выступала за Словакию. Она трижды завоевывала олимпийское золото.

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