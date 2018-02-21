Российские биатлонистки подали в суд на Родченкова

Пожизненно отстраненные от Олимпиад российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали в Верховный суд Нью-Йорка иск к бывшему руководителю московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юридическую компанию Herbert Smith Freehills.

Интересы россиянок будет представлять адвокат Скотт Балбер. Когда начнутся судебные слушания, не уточняется. В документе, поступившем в суд, говорится, что «этот шаг предпринят из-за систематической клеветы ответчика в отношении спортсменок, что причинило серьезный ущерб или разрушило их карьеры и нанесло им огромный финансовый, профессиональный и репутационный ущерб».

27 ноября 2017 года МОК пожизненно дисквалифицировал Вилухину и Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. 1 декабря была пожизненно дисквалифицирована Зайцева. Биатлонистки обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). Их дело будет рассмотрено после Олимпиады в Пхенчхане. Иск спортсменок финансирует российский бизнесмен Михаил Прохоров. Во время Олимпиады в Сочи в 2014 году он возглавлял Союз биатлонистов России.

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