Биатлонистка Зайцева назвала сфабрикованными обвинения в адрес России

Российская биатлонистка Ольга Зайцева назвала доказательства о применении спортсменами сборной допинга во время Олимпийских игр 2014 года сфабрикованными. Ее слова в понедельник, 22 января, приводит CNN.

«Все доказательства о допинге на Олимпиаде-2014 сфабрикованы и появились из ниоткуда. Это все чьи-то фантазии, и я не понимаю, почему люди им верят. Эти обвинения нереальны и безосновательны», — отметила 39-летняя Зайцева.

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Спортсменка добавила, что медаль домашних Игр является для нее самой важной в карьере. «Я никогда не употребляла допинг, я против этого. Для меня очень важно доказать, что я "чистая" спортсменка и что свои результаты я показала без допинга. Я делаю для этого все возможное», — подытожила биатлонистка.

1 декабря 2017-го комиссия Международного олимпийского комитета признала Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила ее от Олимпийских игр. На Играх в Сочи Зайцева завоевала серебро в эстафете и позднее была лишена медали. В период выступлений биатлонистка ни разу не попадала под подозрения в употреблении допинга.

Зайцева завершила карьеру в январе 2015 года. Россиянка — двукратная олимпийская чемпионка (2006, 2010).

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