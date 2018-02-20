Пожизненно отстраненные от Олимпиад россиянки подадут на Родченкова в суд

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подадут в суд Нью-Йорка иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, поддержку биатлонисткам в деле против Родченкова окажет российский предприниматель и владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров. Отмечается, что спортсменки намерены получить от Родченкова компенсацию в размере 10 миллионов долларов каждой.

«Никто из этих биатлонисток никогда не имел положительных допинг-проб. Существует очень много явно ложных заявлений в письменных показаниях Родченкова, а то, что он говорил публично, по сути, является карточным домиком», — заявил адвокат спортсменок Скотт Балбер.

Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх и лишены наград. После этого они обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). Их дело будет рассмотрено после Олимпиады в Пхенчхане.

На Играх 2014 года Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете вместе с Романовой и Зайцевой. Прохоров во время Олимпиады в Сочи возглавлял Союз биатлонистов России.

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