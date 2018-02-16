Оправдание россиян разочаровало Родченкова

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отменившего пожизненную дисквалификацию ряда российских спортсменов. Его цитирует Associated Press.

«Решение CAS по 39 российским спортсменам было неприемлемым. Качество доказательной базы было слишком высоким. И CAS должен был рассмотреть все доказательства… "Чистые" спортсмены, заслуживающие надлежащего разбирательства, получают четкий сигнал: "Нас не волнуют ваши интересы"», — заявил Родченков.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении. В ходе допроса в суде Родченков не сумел ответить на ряд вопросов. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) также давал показания во время суда, выступая по видеосвязи.

Вина еще 11 спортсменов в нарушении антидопинговых правил была доказана, но CAS заменил пожизненную дисквалификацию на недопуск на Игры в Пхенчхане. Позже стало известно, что комиссия МОК отказалась приглашать оправданных спортсменов на Олимпийские игры 2018 года.

В 2016 году Родченков переехал в США, где в интервью изданию The New York Times рассказал о якобы имевшем место нарушении россиянами антидопинговых правил на Играх в Сочи. Специалист настаивал на существовании в России допинг-системы, контролируемой на уровне государства. Позже Родченков стал информатором WADA. Дальнейшие разбирательства привели к недопуску сборной России на Игры в Пхенчхане.

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