Елена Вяльбе предположила вербовку Родченкова в Канаде

Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе предположила, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков был завербован во время работы в Канаде. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

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«Я думаю, что его давно завербовали. Еще когда он работал в Канаде. Одному человеку такой план не придумать», — заявила она, рассуждая о действиях информатора WADA и показаниях, которые тот предоставил в суде. «Я Гришу знаю много лет. Он не совсем здоровый человек, — утверждает Вяльбе. — Человек, который пытался покончить жизнь самоубийством и сам себе нанес ножевые ранения, — это ведь многое говорит о его вменяемости.

12 февраля Родченков рассказал в эфире американского телеканала CBS о географии допинговых нарушений. По его подсчетам, свыше двадцати стран активно применяют запрещенные препараты при подготовке спортсменов. «Мы грешны. Спорт тут ни при чем. Всегда найдутся 10-15 процентов неисправимых людей», — рассказал он.

Расследование WADA, основанное на показаниях Родченкова, привело к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде. Участие в Играх-2018 принимают только спортсмены, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). При этом «чистота» спортсмена не является окончательным критерием допуска — лидеры российской сборной Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов не получили приглашений без объяснения причин. Ни один из них никогда не подозревался в нарушении антидопинговых правил.

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