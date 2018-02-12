Родченков поведал о природе греха

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал в эфире американского телеканала CBS о географии допинговых нарушений. По подсчетам Родченкова, свыше двадцати стран активно применяют запрещенные препараты при подготовке спортсменов.

«Можно продолжать верить в то, что спорт когда-нибудь станет чистым. Но такова наша природа. Мы грешны. Спорт тут ни при чем. Всегда найдутся 10-15 процентов неисправимых людей. Ничего не поделаешь. Они жулики по своей природе. Сколько в мире допинг-стран? Больше 20. Это точно», — рассказал Родченков.

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Перед камерой информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) предстал в новом облике. По словам Родченкова, ему предложили изменить внешность в целях безопасности. Пластический хирург Алексей Искорнев не исключает, что информатору WADA пришлось лечь под нож.

В 2016 году Родченков переехал в США, где дал интервью изданию The New York Times, в котором рассказал об использовании российскими спортсменами допинга на Олимпиаде в Сочи. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории также утверждал, что в России якобы действует допинг-система, поддерживаемая на уровне государства.

Расследование WADA, основанное на показаниях Родченкова, привело к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде. Участие в Играх-2018 принимают только спортсмены, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). При этом «чистота» спортсмена не является окончательным критерием допуска — лидеры российской сборной Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов не получили приглашений без объяснения причин. Ни один из них никогда не подозревался в нарушении антидопинговых правил.

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