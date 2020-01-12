В МОК собрались пересмотреть дела оправданных российских спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о желании пересмотреть дела оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

Бах заявил, что МОК сотрудничает с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по этому вопросу. В организации пытаются выяснить, какие юридические возможности у них имеются для возобновления делопроизводства.

18 декабря глава департамента расследований WADA Гюнтер Юнгер заговорил о возможности пересмотра дел оправданных российских атлетов. По его словам, в расследовании должны помочь новые доказательства, полученные в результате изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Кроме того, против российских спортсменов открыли новые дела о допинге.

В феврале 2018-го CAS оправдал 28 российских атлетов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах. Еще 11 спортсменам заменили пожизненное отстранение на запрет на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.

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