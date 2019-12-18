В WADA захотели пересмотреть дела оправданных российских спортсменов

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер захотел пересмотреть дела оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов. Его слова приводит Sportschau.de

Юнгер посчитал, что дела удастся возобновить благодаря новым доказательствам, полученным в результате изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории. По его словам, один из экспертов лаборатории был свидетелем процесса в CAS. «Мы узнали, что некоторые из его электронных сообщений были удалены или изменены», — отметил глава департамента.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Кроме того, против российских спортсменов открыли новые дела о допинге.

В феврале 2018-го CAS оправдал 28 российских атлетов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах. Еще 11 спортсменам заменили пожизненное отстранение на запрет на участие в Играх-2018 в Пхенчхане.

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