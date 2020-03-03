Стало известно точное число подделанных МОК подписей Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил семь документов с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Точное число бумаг назвал адвокат спортсменок Алексей Панич, слова которого приводит «Р-Спорт».
По словам Панича, подписи на семи из девяти документов с письменными показаниями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются поддельными. Он отметил, что Родченков дал согласие на использование его электронной подписи, однако она присутствует только на двух экземплярах, о чем стало известно по результатам экспертизы.
«То есть в отношении семи документов эксперты указали на то, что подписи Родченкова были сделаны иным лицом, которое просто пыталось копировать стиль Родченкова», — подчеркнул юрист.
Ранее 3 марта сообщалось, что МОК признал подделку подписей бывшего главы Московской лаборатории. Так в комитете ответили на соответствующий запрос от CAS.
Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, сообщил о поддельных подписях под письменными показаниями Родченкова 2 марта. К такому выводу пришли британские и российские эксперты. Показания, по словам адвоката, являлись ключевыми доказательствами в деле российских биатлонисток.
Спортсменки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года были аннулированы. Биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде, а Вилухина также показала второй результат в спринте.