МОК признал подписи Родченкова поддельными

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под письменными показаниями бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются поддельными. Об этом сообщает ТАСС.

Представители МОК согласились с претензией адвоката российских биатлонисток Алексея Панича. Спортивный арбитражный суд потребовал от организации объяснений по данному вопросу 2 марта.

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Ранее 3 марта компания Group-IB сообщила что в ходе изучения подписей Родченкова ее сотрудникам удалось установить происхождение подделки. Изображения с подписями оказались идентичными копиями и были добавлены в документы из одного источника.

Панич, представляющий интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, сообщил о поддельных подписях под письменными показаниями Родченкова 2 марта. К такому выводу пришли британские и российские эксперты. Показания являлись, по словам Панича, ключевыми доказательствами в деле российских биатлонисток.

Спортсменки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года были аннулированы. Биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде, а Вилухина также показала второй результат в спринте.

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