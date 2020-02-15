В Минспорте отреагировали на дисквалификацию Устюгова и предрекли новые санкции

В Министерстве спорта России отреагировали на дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В Минспорте приняли во внимание решение Международного союза биатлонистов (IBU). Отмечается, что отстранение Устюгова также затрагивает и его бывших партнеров по команде. «Заявления WADA по поводу продолжающегося изучения данных, полученных из Московской лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений», — добавляют в министерстве.

15 февраля стало известно, что Устюгов был признан виновным в использовании запрещенных препаратов. Результаты россиянина в сезоне-2013/2014 были аннулированы, что повлекло за собой лишение золотой медали эстафеты на Олимпийских играх в Сочи. Если решение не удастся опротестовать, Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко также утратят статус олимпийских чемпионов. Кроме того, российская сборная лишится первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады.

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