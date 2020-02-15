Шипулин потеряет статус олимпийского чемпиона

Российский биатлонист Антон Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона из-за аннулирования результатов его партнера по победной эстафете на Олимпийских играх в Сочи Евгения Устюгова. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Таким образом, с золотой медалью Олимпиады в Сочи расстанутся Алексей Волков и Дмитрий Малышко. Для всех троих награда, добытая на Играх в 2014 году, была высшим достижением на Играх.

Ранее стало известно, что Устюгов лишился золотой медали Игр в Сочи из-за нарушений антидопинговых правил. Результаты россиянина с марта 2013 по конец сезона-2013/2014 были аннулированы. У биатлониста сохраняется возможность обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если ему это не удастся, российская сборная потеряет первое место в медальном зачете сочинской Олимпиады.

Шипулин завершил карьеру в 2018 году. Он шесть раз становился призером чемпионатов мира. На Играх в Ванкувере он выиграл бронзовую медаль.

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