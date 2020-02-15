Россия оказалась под угрозой потери первого места в медальном зачете Игр в Сочи

Сборная России может потерять первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Об этом стало известно после того, как биатлонист Евгений Устюгов, по информации источника, был признан виновным в нарушении допинговых правил, а его результаты с августа 2013 года по конец сезона 2013-2014 — аннулированы, пишет ТАСС.

Как указывает агентство, в данный период попадает и сочинская Олимпиада, поэтому Устюгов должен быть лишен золота, завоеванного на этих Играх в эстафете. В связи с этим российская сборная лишится лидерства в общекомандном медальном зачете ОИ-2014 и опустится на третью строчку, пропустив вперед Норвегию и Канаду, которые займут первое и второе места соответственно.

Устюгов имеет три недели на то, чтобы оспорить решение о наказании в Спортивном арбитражном суде, отмечает ТАСС. Если суд вынесет вердикт не в пользу спортсмена, Россия потеряет первое место в медальном зачете Игр-2014 после соответствующего решения Международного олимпийского комитета.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в беседе с РИА Новости подтвердил, что организации поступила информация о дисквалификации Устюгова. «Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации [от Союза биатлонистов России]», — сказал он. О наказании спортсмена и лишении его олимпийского золота также объявил Международный союз биатлонистов (IBU).

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало разбирательство в отношении Евгения Устюгова в 2018 году. Организация расследовала его возможные нарушения на Играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи. В сентябре 2018-го Устюгова и еще 64 российских биатлониста заподозрили в употреблении запрещенных препаратов.

В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере Устюгов завоевал золото и бронзу. Он завершил спортивную карьеру в апреле 2014 года. В июне ему исполнится 35 лет.

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