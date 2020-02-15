Российского биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Результаты Устюгова с 27 августа по конец сезона-2013/2014 были аннулированы. Таким образом, 34-летнего спортсмена лишили золотой медали, которую он завоевал на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Разбирательство в отношении россиянина Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило в 2018 году. Организация расследовала возможные нарушения Устюговым на Играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи. В сентябре 2018-го Устюгова и еще 64 российских биатлонистов заподозрили в употреблении запрещенных препаратов.

В 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере Устюгов завоевал золото и бронзу.

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