Поиск допинга у россиян сравнили с фашизмом

Руководитель медиа-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов прокомментировал ситуацию с обвинением четырех российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил. Его слова приводит Team Russia.

«Так раньше фашисты партизанов ловили — давайте всю деревню спалим, авось попадем. Спортсмены должны лично ознакомиться с обвинениями и либо признать себя виновными, либо нет. От этого зависит дальнейшее развитие дела», — заявил Бойцов.

По слова главы медиа-службы СБР, биатлонистов обвиняют не в применении запрещенных препаратов, а в антидопинговых нарушениях. «У нас, как известно, был список из 35 биатлонистов из доклада [комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда] Макларена, по которому доказать вину хотя бы одного не смогли до сих пор. Примерно по тому же сценарию сейчас начинает развиваться и это дело», — добавил он.

30 августа СБР сообщил, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются четыре российских биалтониста. Отмечается, что трое обвиняемых уже завершили карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе сборной России.

По информации «Чемпионата.com», в список обвиняемых попали Евгений Устюгов, Александр Печенкин, Александр Чернышев и Светлана Слепцова.

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