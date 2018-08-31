Министр спорта России высказался о допинге биатлонистов

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов. Его слова приводит РИА Новости.

«Только вчера поступили информация и документы. Говорить о каком-то нарушении преждевременно. Поэтому сейчас федерация изучает все поступившие документы. Пока рано об этом говорить», — заявил Колобков. Он подчеркнул, что необходимо внимательно изучить документы, а потом уже приступать к выводам и критике.

30 августа Союз биатлонистов России сообщил, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются четыре российских биалтониста. Отмечается, что трое обвиняемых уже завершили карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе сборной России.

По информации «Чемпионата.com», в список обвиняемых попали Евгений Устюгов, Александр Печенкин, Александр Чернышев и Светлана Слепцова.

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