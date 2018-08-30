Олимпийский чемпион заявил о необходимости выгнать Россию из мирового биатлона

Советский биатлонист и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что Россию давно пора отстранить от международных соревнований. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я считаю, что нас давно надо было выгнать из мирового биатлона», — сказал Тихонов. Он добавил, что неоднократно пытался повлиять на ситуацию, но не был услышан нынешним руководством Союза биатлонистов России (СБР).

Тихонов также отверг теорию о том, что происходящее имеет политический контекст: «Когда говорят про политический заказ — это все ерунда. Много лет назад, выступая перед олимпийским собранием, я говорил: "Настанет день, когда мы опозоримся на весь мир". Он настал», — заключил специалист.

Ранее 30 августа СБР сообщил, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются еще четыре российских спортсмена. Отмечается, что трое обвиняемых уже завершили карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе сборной России.

29 августа стало известно, что Тихонов живет в Белоруссии. 71-летний специалист заявил, что «чем дальше от российских сплетен, тем лучше».

Будучи бывшим главой СБР, Тихонов неоднократно выступал с критикой в адрес его руководства и самих спортсменов. В начале августа, комментируя смену спортивного гражданства российскими биатлонистами, он пессимистично отозвался о перспективах данного вида спорта в России.

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