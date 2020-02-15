Устюгов отреагировал на решение лишить его золотой медали Олимпиады в Сочи

Российский биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал дисквалификацию и аннулирование результатов, повлекшее за собой лишение его золотой медали Олимпийских игр в Сочи. Слова спортсмена приводит ТАСС.

34-летний биатлонист назвал произошедшее беспределом. «Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», — заявил Устюгов.

Международный союз биатлонистов (IBU) уличил Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал результаты Устюгова в сезоне-2013/2014. В частности, россиянин лишится золота Олимпиады в Сочи. Устюгов сохраняет возможность оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если Устюгову не удастся опротестовать решение IBU, он будет лишен награды. Таким образом, российская сборная потеряет первое место в медальном зачете Игр в Сочи.

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