Лыжник Устюгов «похоронил» Олимпиаду

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношении к Олимпийским играм. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для меня Олимпиада как соревнование умерла. Был я на одной Олимпиаде в Сочи — и что? На первых Играх не получилось, ко вторым готовился-готовился, а не позвали», — сказал 27-летний Устюгов. Он отметил, что, возможно, откажется от выступления на Играх-2022 года в Пекине, посчитав, что другие участники соревнований справятся без него.

В 2018 году Международный олимпийский комитет (МОК) отказал Устюгову и ряду других россиян в приглашении на Игры в Пхенчхане. Тогда лыжник заявлял, что так и не узнал причины решения. На Олимпиаде в Сочи он занял пятое место в спринте.

Устюгов дважды побеждал на чемпионате мира 2017 года. Также россиянин выигрывал «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017.

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