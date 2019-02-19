Российский лыжник Устюгов «переболел» и отказался бороться за олимпийское золото

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что чемпионат мира для него важнее Олимпийских игр. Слова спортсмена приводит ТАСС.

Устюгов вспомнил, что в начале 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказал ему и ряду других россиян в приглашении на Игры в Пхенчхане. Лыжник заметил, что он так и не узнал причин такого решения МОК. «Да мне это и не интересно, потому что Олимпиада под эгидой МОК мне уже не так интересна», — сказал Устюгов.

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Спортсмен также заметил, что больше не стремится стать олимпийским чемпионом. «Я этим переболел, хотя все и говорят, что им быть круто», — заявил Устюгов.

6 января российский лыжник стал вторым в общем зачете многодневки «Тур де Ски», уступив лишь норвежцу Йоханессу Клэбо. На его счету победа в этой гонке в сезоне-2016/2017, а также два золота на чемпионате мира.

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