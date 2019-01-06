Еще один норвежский лыжник отчитал российских спортсменов

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю высказал мнение относительно проблем в российской сборной. Его слова приводит TV2.

По мнению Сундбю, у российских лыжников нет команды, каждый из них выступает индивидуально и работает только на свой результат. «У россиян есть три разные команды, которые соревнуются друг против друга. У них нет общей тактики. Это стало особенно заметно, когда Сергей Устюгов упал в масс-старте (в результате он занял 16-е место — прим. «Ленты.ру»)», — отметил он.

Лыжник добавил, что у россиян отсутствует взаимодействие между тренировочными группами. Норвежец пожалел «бедного» Устюгова, который «вообще борется в одиночку».

Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски». Он заявил, что спортсмены сборной России тупые как пробка. Позднее он извинился.

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