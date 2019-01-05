Норвежский лыжник назвал российских спортсменов тупыми

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Его слова приводит Dagbladet.

«Они тупые как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Сергей Устюгов отстает, и тогда только четверо российских спортсменов вплотную выходят вперед и "бум"! Я даже засмеялся, несмотря на то, что устал. Смешная ситуация», — заявил лыжник.

Устюгов стал лишь 16-м в масс-старте, отстав от лидера, норвежца Йоханнеса Клебо на 42 секунды. Лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший третье место (+2,6 секунды). Андрей Ларьков стал четвертым (+3,4 секунды), Максим Вылегжанин — пятым (+4,6), Андрей Собакарев — шестым (+6,3), Денис Спицов — восьмым (+27,1), Андрей Мельниченко — 11-м (+31,6)

В общем зачете «Тур де Ски» лидирует Клебо. Устюгов, занимающий второе место, отстает от лидера на 1 минуту 20,4 секунды.

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