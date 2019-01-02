Устюгов завоевал бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал бронзу в масс-старте классическим стилем на четвертом этапе «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первым финишировал норвежец Эмиль Иверсен, преодолевший 15-километровую дистанцию за 45 минут 30,3 секунды. Вторым стал итальянец Франческо де Фабиани, уступивший Иверсену 0,9 секунды. Устюгов отстал от победителя на две секунды.

Устюгов занимает второе место в общем зачете «Тур де Ски». Лидирует норвежец Йоханнес Клэбо. Еще один россиянин Александр Большунов занимает третью позицию.

Накануне, 1 января, Устюгов стал третьим в спринте на третьем этапе «Тур де Ски». Победу праздновал Клэбо, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино.

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