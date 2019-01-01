Лыжник Устюгов занял третье место на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, финишировавший за 3 минуты 3,78 секунды. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино (плюс 2,35 секунды). Устюгов уступил Клэбо 3,07 секунды. Француз Ришар Жув проиграл Устюгову 0,01 секунды, судьбу третьего места определил фотофиниш.

29 декабря Устюгов упустил победу в спринте на первом этапе «Тур де Ски». Он лидировал на большем протяжении гонки, но затем упал и финишировал только пятым.

Устюгов — двукратный чемпион мира по лыжным гонкам. Он выигрывал «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017. Лыжник оказался в числе российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры-2018.

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