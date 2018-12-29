Российский лыжник поскользнулся на финише и остался без победы

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поскользнулся на финише четвертьфинала спринта на «Тур де Ски». Об этом сообщает Sports.ru

Россиянин лидировал большую часть гонки, однако затем поскользнулся, потерял скорость и финишировал на пятом месте. Еще один российский лыжник, Глеб Ретивых, сломал палку во время забега и также не попал в следующую стадию соревнований.

Устюгов является победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/17. Соревнования в сезоне-2018/19 проходят с 29 декабря по 6 января. Первый этап начался в итальянской Тоблахе.

1 декабря трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо сломал палку во время полуфинального спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере и не сумел попасть в финал соревнований. После произошедшего Клебо начал размахивать руками, бить по снегу, ругаться и кричать.

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