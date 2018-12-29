Спорт
 
Последние новости
Путин поделился планами на новогодние праздники
Метро заработало на старье 
Неизвестный пытался прорваться в аэропорт и остановил его работу
Найдено новое объяснение появления всего сущего
Порошенко вдвое увеличил зону контроля Украины в Черном море
В России появится ипотека под пять процентов годовых
В США предложили по-военному ответить России
Освобождение подорвавшего сотню людей террориста напомнило о теракте в Беслане
Роналду сдал
Новости партнеров

Российский лыжник поскользнулся на финише и остался без победы

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Устюгов

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поскользнулся на финише четвертьфинала спринта на «Тур де Ски». Об этом сообщает Sports.ru

Россиянин лидировал большую часть гонки, однако затем поскользнулся, потерял скорость и финишировал на пятом месте. Еще один российский лыжник, Глеб Ретивых, сломал палку во время забега и также не попал в следующую стадию соревнований.

Устюгов является победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/17. Соревнования в сезоне-2018/19 проходят с 29 декабря по 6 января. Первый этап начался в итальянской Тоблахе.

1 декабря трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо сломал палку во время полуфинального спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере и не сумел попасть в финал соревнований. После произошедшего Клебо начал размахивать руками, бить по снегу, ругаться и кричать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Тур де Ски». Устюгов поскользнулся на финише четвертьфинала спринта, Ретивых – сломал палку
Дважды провалившийся на последних турнирах олимпийский чемпион попал в аварию
Норвежский лыжник сломал палку на финише и взбесился
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня

Месть падшего

Величайший боец и главный жулик в истории MMA. Кто он на самом деле?
18:15Сегодня

Роналду сдал

16:19Сегодня

Российский спорт избежит изоляции

14:39Сегодня

Мамаев обвинил в избиении побитого им водителя

Спорт00:1328 декабря

Год Орла

Нурмагомедов наказал Макгрегора, Емельяненко вернулся, а Усик всех победил
00:3122 декабря

Британский футболист разорвал контракт с клубом через час после подписания

13:23Сегодня

Двукратный призер Олимпиады затосковал по «женственным частям тела» фигуристок

11:30Сегодня

Марадону потеряли

Спорт00:0416 декабря

Дети улиц

Суровые русские придумали играть в хоккей на морозе. Теперь так делает весь мир
16:3722 декабря

Российский спорт вновь оказался под угрозой отстранения

09:57Сегодня

Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула

08:02Сегодня

Иностранные футболисты оценили новогодние блюда россиян

Россия
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
«Как гульнем, так и год проживем»
Почему россияне так много пьют в Новый год и чем это опасно
Освобождение подорвавшего сотню людей террориста напомнило о теракте в Беслане
Путин поделился планами на новогодние праздники
Кремль ответил на критику российского законодательства
Удалившая грудь и лишившаяся детей россиянка призналась в трансгендерности
Кремль прояснил вопрос о присоединении Белоруссии к России
Все материалы
Мир
Те, кто ушли
Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
США начали выводить войска из Сирии
В США предложили по-военному ответить России
В ЕС пригрозили венгерским националистам
Россия и Турция договорились по Сирии
«Мафия останется бессмертной»
 
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Все материалы
Бывший СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Порошенко вдвое увеличил зону контроля Украины в Черном море
Украинские военные открестились от контроля «серой зоны» в Донбассе
Украина обвинила Россию в подготовке химатаки в Донбассе
Лукашенко предпочел жене «Мисс Беларусь — 2018»
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Оценен ущерб для Украины от российских санкций
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
Рост налогов спровоцировал спрос на телевизоры
Россияне остались без украинской выпивки
Разделяй и спасай
Кто лидирует в сборе и переработке отходов в России
На дне кошелька
Что творилось с экономикой России и мира в 2018
Все материалы
Силовые структуры
Эрик КитуашвилиВзлет и рассадка
Самый жестокий маньяк, главный вор России и Давидыч. Кто сел и вышел в этом году
Черные дни
Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Путин отправил в отставку прокурора Москвы
Массовая драка на корпоративе с участием российских адвокатов попала на видео
Напавшего на школу в Бурятии отправили на лечение
Убийство спящего медведя российским губернатором обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Год падений и перемен
Лучшие статьи 2018 года о науке, гаджетах и играх
Русские потрошители
Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
Перетяжеленный Ил-112В выполнил первую рулежку
Удар молнией по F/A-18 попал в ролик
Испытание самолета-заправщика Ил-76МД-90А показали на видео
Успешный пуск с Восточного благословили дистанционно
Все материалы
Спорт
Месть падшего
Величайший боец и главный жулик в истории MMA. Кто он на самом деле?
Роналду сдал
Российский спорт избежит изоляции
Мамаев обвинил в избиении побитого им водителя
Двукратный призер Олимпиады затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Марадону потеряли
Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула
Все материалы
Культура
Лучший хип-хоп 2018-го
Покойник, уголовник и ветеран: кто записал главный рэп года
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
«Я даже больший скептик, чем Христос»
Он восхищался Толстым и стал главным писателем Израиля: умер Амос Оз
Названы лучшие новые сериалы
Барак Обама назвал 15 лучших фильмов года
Умер автор хита Killing Me Softly with His Song
Стрельба в Птаху попала на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Интернет — жестче, телевизор — безумней
Что происходило в сети, прессе и на ТВ — лучшие тексты года на «Ленте.ру»
Жесткая посадка
 
«Сумасшедший, гомофоб, тролль»
Они оказались в тюрьме за кражи, травлю и взломы. Все это — не выходя из дома
Слепаков вышел из себя и обматерил уходящий год в песне
Пранкера застрелили во время пранка
Одна фотография в соцсети изменила жизнь целой семьи
Наемный убийца напал на российских журналистов в зале суда
Все материалы
Ценности
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
«Самая большая мечта»
 
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам
Кроссовки Nike подешевеют
Российские детдомовцы попросили у Деда Мороза обувь Gucci
Все материалы
Путешествия
Уйдут в себя
Что заставит россиян поехать в Сибирь, монгольскую степь и Египет
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание
Для россиян создали первый капсульный плацкарт
Певица Зара воспела творчество Достоевского
Россиянам станет дороже улететь из страны
Все материалы
Из жизни
Жизнь прекрасна
Самые безумные и интересные истории года
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Необъяснимые кровавые слезы потекли из глаз мужчины
Пациенту с опухолью мозга разрешили молиться прямо во время операции
Жизнь кувырком
Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Шестилетняя девочка целый день раздавала еду и деньги бездомным
Жутких японских кукол проверят на сверхспособности
Все материалы
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
Джереми Кларксон выбрал пять лучших автомобилей года
В заваленном песком гараже нашли винтажные машины на миллион долларов
Представлена 1000-сильная Honda Civic с полным приводом от CR-V
Все материалы
Дом
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
Пока все дома
Самые яркие материалы о зданиях, квартирах и их обитателях в 2018 году
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Россиянам упростили регистрацию на дачах
Все материалы