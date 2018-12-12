Дважды провалившийся на последних турнирах олимпийский чемпион попал в аварию

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо стал участником дорожно-транспортного происшествия в Норвегии. Об этом сообщает VG.

По информации издания, машина Клебо врезалась в другой автомобиль, остановившийся у пешеходного перехода. В итоге стоявшая впереди машина сбила 12-летнего ребенка. В полиции рассказали, что участники ДТП не получили серьезных травм.

На последних этапах Кубка мира Клебо дважды попадал в неприятные ситуации. 24 ноября лидировавший в спринте норвежец сбавил скорость на финише гонки и пропустил вперед россиянина Александра Большунова. 1 декабря Клебо сломал палку во время полуфинального спринта. После случившегося норвежец начал размахивать руками, бить по снегу, кричать и ругаться. В итоге он финишировал уже без обеих палок почти на минуту позже всех соперников.

Следующий этап Кубка мира пройдет в норвежском Бейтостолене с 8 по 9 декабря.

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