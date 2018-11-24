Норвежский лыжник начал заранее отмечать победу и внезапно проиграл россиянину

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо проиграл на последних метрах спринтерской гонки россиянину Александру Большунову на этапе Кубка мира в финской Руке. Видеозапись появилась на YouTube-канале Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Клебо за 20-30 метров до финиша вырвался вперед. Спортсмен посмотрел влево и, не увидев никого из соперников, сбавил скорость. Внезапно по правую руку от него ускорился Большунов и обошел норвежца. Клебо заметил рывок россиянина, но не успел набрать скорость и проиграл ему на финише.

После гонки Клебо сорвал с себя номер, отказался давать флеш-интервью и позировать для фото с призерами.

На этом же этапе победу в спринте одержала еще одна россиянка Юлия Белорукова. Она оказалась быстрее шведки Стины Нильссон.

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