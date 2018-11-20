Россияне определят лучшего спортсмена страны

На сайте Министерства спорта России началось голосование за лучшего спортсмена и спортсменку 2018 года. В каждой категории можно выбрать одного из трех атлетов.

Среди мужчин лучшими были объявлены хоккеист Павел Дацюк (олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России), бегун Сергей Шубенков (серебряный призер чемпионата Европы-2018 в беге на 110 метров с барьерами), а также лыжник Александр Большунов (выиграл три серебра и бронзу на Олимпиаде-2018).

В число лучших спортсменок года вошли фигуристка Алина Загитова (в 15 лет стала олимпийской чемпионкой), фехтовальщица Инна Дериглазова (чемпионка Европы-2018) и гимнастка Ангелина Мельникова (серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европы).

Также было открыто голосование за лучшего тренера России. В число номинантов попали наставник лыжной сборной Елена Вяльбе, главный тренер футбольной команды Станислав Черчесов и тренер по легкой атлетике Геннадий Габрилян, работающий с прыгуньей Марией Ласицкене.

На данный момент в голосовании в своих категориях лидируют Большунов, Загитова и Вяльбе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!