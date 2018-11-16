Загитова после мирового рекорда пообещала никогда не останавливаться

Российская фигуристка Алина Загитова, поставившая мировой рекорд по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве, заявила, что продолжит прогрессировать, несмотря на высокие баллы. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Я всегда повторяю, что есть куда стремиться. Даже при получении каких-то запредельно высоких баллов, потому что в фигурном катании, да и в спорте вообще, для меня невозможно достичь какого-то максимума. Я максималистка и работаю всегда на максимум. Хочу показать все по максимуму, чтобы зрители радовались за меня, подарить им праздничное настроение», — сказала Загитова.

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Спортсменка получила за выступление в короткой программе 80,78 балла и стала лидером соревнований. 16-летняя россиянка побила свой же рекорд, установленный в сентябре на соревнованиях Nebelhorn Trophy в Германии. Произвольная программа на московском этапе Гран-при у женщин пройдет 17 ноября.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. На Играх в Пхенчхане она победила с мировым рекордом, однако в августе Международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды, установленные до сезона 2018/2019. Нововведение связано с изменением системы оценок.

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